Кузбасский хирург рисует пациентов, ставших жертвами домашнего насилия

Кемерово, 2 марта. Хирург из Кузбасской клинической больницы имени Беляева творчески подходит к своей работе. Медик рисует пациентов и зачастую не скрывает ужасов, которые с ними произошли.

Врач трудится в отделении челюстно-лицевой хирургии. О нем уже много говорили прошлой осенью, когда он представил свои рисунки, посвященные теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции и работе медиков в «красных» зонах.

В коллекции хирурга есть и работы, посвященные кошмарам домашнего насилия. Закончивший художественную школу врач изображает как жертв, так и тех, кто наносил им вред. Теперь его рисунки войдут в выставку «Насилие в лицах», которая откроется этим летом в Кемеровском медицинском университете, пишет «Сибдепо».

Конституционный суд Российской Федерации проведет проверку соответствия Основному закону страны статью УК, которая применяется в делах о домашнем насилии после его декриминализации в 2017 году.