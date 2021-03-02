Инвесторы требуют от Дурова многомиллионную компенсацию за неудавшийся проект

Москва, 2 марта. Уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram направили инвесторы фонда Da Vinci Capital. Они требуют компенсацию у создателя мессенджера Павла Дурова.

Об этом стало известно из материала Forbes, который ссылается на доверенные источники, близкие к фонду. Авторы сообщения в качестве "последнего предупреждения" требуют возместить ущерб в размере около 100 млн долларов за неудавшийся проект.

«Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба», — говорится в статье.

Данная информация подтвердилась собеседником издания, знакомым с рядом инвесторов, участвующих в коллективном иске. Однако другие источники, подтвердившие получение письма Telegram, говорят о другой сумме — всего 20 млн долларов.

Ранее СМИ узнали о планах Telegram привлечь через размещение облигаций более 1 млрд долларов. Причем предложение компании может быть доступно лишь некоторым инвесторам.