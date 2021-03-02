Боец MMA Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Стокгольм, 2 марта. Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что уходит из спорта.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев сообщил поклонникам в Instagram, что принял решение завершить карьеру. По словам 26-летнего спортсмена, сердце и тело сказали ему «все».

«Думаю, я уже все. Да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни», — отметил Чимаев.

Пост бойца в социальной сети оценили более 123 тысяч пользователей. Чимаев должен был подраться с британцем Леоном Эдвардсом 13 марта, однако поединок перенесли из-за того, что шведский спортсмен не успел восстановиться после заражения коронавирусом.

В последнем бою Чимаев нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. Всего на его счету девять поединков в смешанных единоборствах, все из них он выиграл.