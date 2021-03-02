Фанатов удивил необычный дресс-код на дне рождения Самбурской

Москва, 2 марта. Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Настасья Самбурская с размахом отпраздновала 34-летие. Актриса выбрала необычный дресс-код: гости оделись в «бомж-стиле».

День рождения Самбурская отметила накануне, пригласив именитых гостей. Среди участников вечеринки отметились солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, актриса Наталья Рудова и юморист Михаил Галустян.

Гости активно делились кадрами с вечеринки в своих аккаунтах в Instagram.

«Бомжиха Рудова!» — написал Григорьев-Апполонов под совместным снимком с артисткой.

Фанатов, судя по комментариям, странный дресс-код на дне рождения Самбурской удивил и даже развеселил. Пользователи соцсети стали наперебой шутить про внешний вид знаменитостей.

«Ну какая бомжиха с накаченными губами и ухоженным блондом??? Я вас умоляю — не верю»;

«Со своей кружкой вы, Андрей, не пропадете»;

«Не, ну Галустян в эту роль вживается отменно», — написали они.