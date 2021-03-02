СК проверяет обстоятельства пожара в тверском психдиспансере, где погибли два человека

Тверь, 2 марта. Началась проверка по факту возгорания, произошедшего ночью в одном из психоневрологических интернатов Тверской области. В результате ЧП погибли два человека.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется опрос очевидцев, устанавливается точное число пострадавших. Были назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, что в результате возгорания в медицинском учреждении в машине скорой помощи скончалась пожилая женщина. Также сообщается об еще одном погибшем и трех пострадавших. Спасателям удалось эвакуировать из здания 54 человека.

По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.