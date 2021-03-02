Полиция Австралии не будет обвинять министра в изнасиловании

Канберра, 2 марта. Полиция Австралии отказывается начинать расследование против одного из министров австралийского кабинета по делу об изнасиловании 30-летней давности.

Решение не начинать официальное полицейское расследование было объявлено судом штата Новый Южный Уэльс. Теперь общественность ждет от премьер-министра Скотта Моррисона официального решение о начале независимого расследования, сообщает австралийский телеканал ABC News.

Обвинения создало атмосферу подозрений вокруг консервативного кабинета Моррисона и правящей партии, основную массу которых составляют именно мужчины.

Обвинение в изнасиловании было отправлено анонимным письмом лично премьер-министру и еще трем депутатам австралийского парламента на прошлой неделе. Отправившая письмо 49-летняя женщина в июне прошлого года умерла в своем доме в Аделаиде. В понедельник премьер Моррисон отказался начинать внутреннее независимое расследование за недостаточностью оснований для оного и заявил, что обвинением должна заниматься полиция. Однако уже на следующий день полиция Австралии выступила с заявлением, что тоже не будет заниматься этим делом.

«Нет никаких серьезных и неоспоримых доказательств, которые бы послужили основанием для начала расследования», — говорится в тексте заявления, зачитанном в суде Нового Южного Уэльса.

В полиции штата заявили, что погибшая в 2019 обращалась к ним за советом, однако «по ряду причин» не могла назвать все детали дела, и полицейские не смогли ей помочь.

Ранее стало известно, что премьер-министр Скотт Моррисон вступился за своего обвиняемого коллегу, личность которого не раскрывается. Также против отстранения коллеги на время расследования выступил министр финансов Австралии Джош Фрейденберг. Он указал на презумпцию невиновности, которая должна главенствовать в любом разбирательстве, однако это не ослабило давления общественности и правозащитников на кабинет Моррисона.

Ранее Федеральное агентство писало, что власти Австралии приняли закон, вынуждающий социальные сети и крупные цифровые медиа платить за новости, написанные австралийскими газетами и информагентствами.