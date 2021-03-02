Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве

Москва, 2 марта. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1980 года попал в реанимацию, ему диагностировали острый коронарный синдром и инфаркт.

Заслуженный тренер по футболу Олег Романцев госпитализирован в столичную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Сейчас бывший тренер «Спартака» находится в реанимации.

Советский футболист выступал на позиции защитника. Россиянам он известен по играм за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист». Позже Романцев стал тренером «Спартака». Он является самым титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу. Кроме того, отличился Романцев и как игрок, став в составе красно-белых чемпионом СССР в 1979 году, пишет ФАН.