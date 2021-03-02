Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ребенка в Вольске

Вольск, 2 марта. Правоохранители в ходе следствия установили личность возможного убийцы ребенка. В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Труп пятилетнего малыша был обнаружен ранним утром возле одного из магазинов. После осмотра тела СУ СКР по Саратовской области возбудило дело по статье об убийстве малолетнего.

Правоохранители стали отрабатывать местных жителей на причастность к расправе. Оперативники получили информацию о том, что к убийству может быть причастен 38-летний любовник матери потерпевшего. Гражданин задержан, с ним работают следователи.

В Оренбургской области суд вынес приговор 22-летней женщине. Она получила четыре года колонии за избиение и издевательства над сыном. Ужасающие кадры ее поступков были обнародованы в Сети, сообщало РИА 56.