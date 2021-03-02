Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз

Вашингтон, 2 марта. Американский актер Алек Болдуин и его жена Хилария стали родителями в шестой раз. Для звезды фильма «На грани» это седьмой ребенок.

Радостной новостью поделилась супруга звезды на своей странице в социальной сети Instagram. Хилария опубликовала кадр, на котором она лежит вместе со своими детьми от Алека. На снимке шестеро наследников.

Пара не раскрыла ни пол ребенка, ни его имя. Остается неизвестным, воспользовались ли супруги услугами суррогатной матери. Ведь пятый ребенок в их семье родился в сентябре прошлого года.

У Алека также подрастает дочь Айрленд Элиси Болдуин, которая появилась у него в союзе с Ким Бейсингер. Девушка пошла по стопам матери и отца, став актрисой и моделью.