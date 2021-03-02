Авария с двумя поездами произошла в Асбесте

Екатеринбург, 2 марта. Очевидцы рассказали о столкновении двух поездов в Свердловской области. Правоохранители проверяют информацию о ДТП.

Авария с двумя электропоездами произошла на станции Звезда в Асбесте. По имеющимся данным, составы столкнулись на большой скорости. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сейчас уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе ведомства. По результатам расследования дела будет принято процессуальное решение.

Похожий случай произошел в Южно-Сахалинске. Там на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль. О случившемся рассказали очевидцы, сообщал ФАН.