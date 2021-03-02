Австралия испытала беспилотник по программе Loyal Wingman

, 2 марта. Королевские ВВС Австралии (RAAF) совместно с авиакомпанией Boeing провели испытания беспилотника по программе Loyal Wingman (верный ведомый).

Беспилотный летательный аппарат по этой программе является первым аппаратом, созданным на австралийской территории за последние 50 лет. За испытаниями наблюдал летчик-испытатель Boeing с наземного пункта в Южной Австралии. Канберра инвестировала в эту разработку 40 миллионов австралийских долларов (31 млн долларов США).

Длина нового БПЛА составляет 11,6 метров. Дальность полета достигает 3 700 километров. Программа Loyal Wingman подразумевает разработку беспилотного аппарата, который сможет автономно работать вместе с пилотируемыми истребителями. Широко применяются технологии искусственного интеллекта и современных систем, говорится в сообщении RAAF.

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