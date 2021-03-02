Стартует финальная серия реалити-шоу «Юнармии» и РДШ «Защитники»

В социальных сетях «Юнармии» и Российского движения школьников выходит заключительная серия реалити-шоу «Защитники». Только самые сильные и стойкие участники дошли до финала. Из 12 школьников, которые приехали в центр «Авангард» парка «Патриот» из различных регионов России, к итоговым испытаниям были допущены только четверо. Сегодня организаторы подготовили для них экстремальные испытания. Кто покажет свои самые лучшие качества, выстоит и станет победителем, можно будет узнать в финале реалити-шоу.

Премьера «Защитников», организаторами которого выступили «Юнармия» и Российское движение школьников, состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества. Участниками шоу стали 12 школьников из разных регионов России. На базе центра «Авангард» в парке «Патриот» им предстоит пройти испытания выпускников этого тренинг-центра.

Третья серия реалити-шоу «Защитники» выйдет сегодня, 2 марта, в 19:00, в социальных сетях Всероссийского движения «Юнармия» и Российского движения школьников. Ранее ФАН сообщал, что первая серия шоу вызвала ажиотаж в соцсетях.

Федеральное агентство новостей является информационным спонсором «Защитников».