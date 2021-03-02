США могут ввести санкции против РФ из-за Навального 2 марта

Вашингтон, 2 марта. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг осужденного блогера Алексея Навального 2 марта. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно информации источников, Вашингтон в этом вопросе намерен сослаться на закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим вооружением.

Уточняется, что другие рестрикции могут коснуться Крыма. В 2014 году Америка после воссоединения полуострова с Россией подписала указ, который предусматривает возможность введения ограничений против официальных лиц РФ.

Третьим поводом для санкций в Вашингтоне назвали акт от 2005 года, который касается распространения оружия массового поражения.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Алексей Навальный неоднократно нарушал правила условного срока. Блогер игнорировал законы еще до госпитализации в берлинской больнице.

В Совфеде РФ ранее оценили последствия выхода России из ПАСЕ, пишет НСН.