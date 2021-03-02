Сергей Дружко озвучил инопланетянина в фантастическом боевике «Скайлайн 3»

Москва, 2 марта. Известный актер, телеведущий и блогер Сергей Дружко «подарил» голос одному из персонажей фантастического боевика «Скайлайн 3».

Звезда Druzhko Show на YouTube озвучил инопланетянина в триквеле фильма «Скайлайн» 2010 года. В прокат картина режиссера Лиама О’Доннелла выходит на следующей неделе.

По словам Дружко, при озвучке персонажа он импровизировал и добавлял свои «фишки». Эту работу он считает логичным продолжением всего, что делал на телевидении и в Интернете.

«Я уже и сам немного инопланетный: столько рассказывал о сверхъестественных аномалиях, что поневоле немножко стал частью этого мира», — цитирует его «Стартфильм».

Тем временем телеведущий Валдис Пельш готовится к началу съемок документального фильма о Татарстане. Бюджет картины составит около 15 миллионов рублей.