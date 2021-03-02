Новый налог на вклады оказался новостью для половины россиян

Москва, 2 марта. Аналитики банка «Открытие» выяснили, что почти половина жителей Российской Федерации не знает о введении нового налога на доходы с вкладов.

Речь идет о нововведении, вступившем в силу с 1 января 2021 года. О новом налоге, которым облагаются доходы с вкладов от 1 миллиона рублей, не знали 44% участников опроса, проведенного работниками банка.

«При этом 74% россиян не планируют отказываться от депозитов», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Они хотят продолжать получать доход, пусть и с налоговым вычетом, как стало известно из результатов опроса. Знали о налоге 27% респондентов, среди которых преобладали москвичи и жители Санкт-Петербурга. Опрос проводился в феврале среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Министерство финансов РФ объяснило гражданам особенности этого законопроекта. Как оказалось, россияне могут избежать уплаты налога или уменьшить его при размещении на депозите крупной суммы с ежемесячными выплатами процентов.