Владимир Путин поздравил Горбачева с юбилеем

Москва, 2 марта. Российский президент Владимир Путин поздравил советского политика Михаила Горбачева с 90-летием.

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Он руководил советским государством с 1985 по 1991 год.

Переводчик бывшего советского руководителя рассказал, что после президентства Горбачев больше всего боялся остаться вне политики. Он не хотел последовать примеру советского лидера Никиты Хрущева и оказаться в изоляции.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Михаил Горбачев стал рекордсменом по продолжительности жизни среди глав Советского Союза.