Опубликован трейлер аниме «Dota: Кровь дракона»

Москва, 2 марта. Стриминговая платформа Netflix представила трейлер аниме «Dota: Кровь дракона», основанный на видеоигре Dota 2.

Премьера сериала состоится 25 марта. В проект вошли 24 эпизода, которые получили возрастной рейтинг R (17+).

Поклонники увидят историю принцессы Мираны и рыцаря-дракона Дейвиона. Они отправятся в путешествие за волшебным артефактом — лотосами Селемины, сообщила «Культуромания».

Netflix готовит сериал о повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс из комиксов «Семейка Аддамс». Проект, состоящий из восьми эпизодов, снимет режиссер Тим Бертон. В качестве сценаристов выступят Эл Гоф и Майлз Миллар, известные по сериалу «Тайны Смолвиля».