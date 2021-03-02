Учащаяся техникума в Райчихинске устроила стрельбу по одногруппникам

Райчихинск, 2 марта. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту стрельбы возле образовательного учреждения в Амурской области.

Согласно предварительным данным, у 16-летней девушки возник конфликт с одногруппниками. На улице она решила «разобраться». Студентка достала пневматический пистолет и стала стрелять в сторону оппонентов.

Надзорный орган намерен выяснить, насколько ответственные лица обеспечивают должный уровень профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура установит, в какой степени обеспечивается безопасность людей при организации обучения.

В одном из округов Москвы десятилетний ребенок стал жертвой ссоры. По предварительным данным, во время конфликта один из школьников якобы выстрелил мальчику в живот из пневматического оружия, сообщало издание Deita.