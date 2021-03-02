Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вновь станет мамой

Москва, 2 марта. Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова ждет второго ребенка. Радостной новостью она поделилась с поклонниками в Instagram.

Певица, обнаружив задержку, стала подозревать беременность. Она позвонила подруге и поделилась переживаниями на этот счет. Увидев положительный результат на тесте, Огурцова была безумно счастлива, но не могла поверить, что она во второй раз станет матерью.

«Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью, — написала певица на своей странице в соцсети. — Несмотря на то, что беременность была запланированная, я весь вечер не могла поверить в это и постоянно спрашивала подругу, реально ли это происходит».

За плечами Огурцовой два неудачных брака. Сейчас она нашла счастье с третьим супругом, пишет телеканал «360». Знаменитость воспитывает сына Марка, который родился у нее от предыдущих отношений.

Елена Третьякова — бывшая участница популярного коллектива «Ранетки» — призналась, что несколько месяцев вела жизнь содержанки. По ее словам, отношения с обеспеченным мужчиной были далеки от идеальных.