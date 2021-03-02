Матвиенко рассказала о роли СНВ-3 в отношениях России и США

Москва, 2 марта. Россия и США могут продолжать диалог о стратегических вооружениях после продления Договора СНВ-3, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что решение новой администрации Белого дома о продлении СНВ-3 является положительным шагом, который окажет влияние на отношения между Россией и Соединенными Штатами.

«Безусловно, он вселяет и некую надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности», — заметила Матвиенко.

Относительно Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) спикер Совфеда считает, что этот документ завершил свое действие окончательно и возродить его будет практически невозможно, передает РИА Новости.

Ранее военный эксперт рассказал о том, почему президент США Джо Байден не затягивал с подписанием СНВ-3.