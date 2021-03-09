Профессор ВШЭ: Торговать российским зерном выгоднее, чем оружием или наркотиками

Государство преувеличивает, рапортуя о росте экономики, заявил профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«У России очень маленькая экономика по сравнению с масштабами страны. Тот смешной бюджет для страны нашего масштаба и ресурсов позволяет отчитываться о росте экономики, потому что средства постоянно инвестируются в инфраструктурные и национальные проекты. Но при этом восьмой год подряд уровень жизни падает, как и доходы населения. Реальная инфляция в магазинах совсем не та, что рапортуют в Центробанке. Люди видят это противоречие, и оно вызывает беспокойство, поскольку абстрактный рост экономики населению ничего не дает», — заявил Родионов.

В качестве примера абстрактного роста экономики Родионов упомянул строительство олимпийских объектов и моста во Владивостоке, за счет которых якобы был зафиксирован рост экономики.

Также Родионов критически воспринял сведения о том, что Россия в 2020 году поставила за рубеж рекордные 79 млн тонн продовольствия на сумму в почти 31 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2019 году.

«Президент озабочен ростом цен на муку и макаронные изделия. И точно так же мы много экспортируем нефти, и с падением ее цены у нас растет цена бензина. На самом деле, государство отчитывается само перед собой», — считает Родионов.

Профессор считает, что рост экспорта продовольствия — это «обман самих себя». По его мнению, эффективность производства пшеницы в России за счет низких зарплат настолько высока, что прибыль сопоставима, по его мнению, с торговлей наркотиками или оружием. Также Родионов пояснил, почему растущие цены в США — «это другое».

«Для капитализма рост цен и инфляция — нормальное явление. Обратите внимание, что Европа и США стремятся повысить темпы инфляции, иначе образуется застой такой же, как у нас. Потому не имеет значения, насколько выросли цены, важно — насколько выросли доходы. В прошлом году наличные доллары распределялись между населением триллионами, поэтому у них доходы выросли», — предполагает Родионов.

Заметим, что в действительности заработная плата большинства американцев не поспевает за уровнем инфляции, а иногда растет медленнее цен. Доходы 20% наименее обеспеченных жителей США с 2009 по 2015 годы ежегодно падали в среднем на $275. Это данные статистического управления министерства труда США.

Ранее ФАН рассказывал, что рубль находится в ожидании конкретных заявлений по ужесточению западных санкций в отношении России.