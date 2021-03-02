Матвиенко оценила перспективы россиян провести летние отпуска за рубежом

Москва, 2 марта. Россиянам, планирующим пойти в отпуск летом, стоит планировать поездки в пределах страны. С перелетами за рубеж могут возникнуть трудности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тем, кто планирует отпуск в России, не придется бояться, что границы вновь закроют. Оценивая перспективы соотечественников поехать на отдых за рубеж, Валентина Матвиенко отметила, что ситуация здесь зависит не от властей РФ.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России», — отметила собеседница РИА Новости.

Валентина Матвиенко ранее оценила перспективы отказа России от доллара. Председатель Совета Федерации не считает, что государство сможет жить без использования такой валюты. Однако зависимость от доллара все же нужно снижать.