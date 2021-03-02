Валерий Афанасьев публично признался в измене жене со звездой «Батальона» Ароновой

Москва, 2 марта. Народный артист России Валерий Афанасьев честно рассказал о романе со звездой фильма «Батальон» Марией Ароновой, который случился во время его третьего брака.

Афанасьев был женат четыре раза. Главной любовью своей жизни он считает третью супругу Анну, с которой познакомился в театре. Они прожили вместе около 40 лет вплоть до ее смерти в 2015 году, стали родителями двоих сыновей.

Но, по словам артиста, брак не был безупречным. Полтора месяца Афанасьев жил с другой женщиной — Марией Ароновой, которой увлекся так, что потерял голову.

Актер признался, что это время было непростым. Он лишился заработка, театр закрыли. Аронова содержала их обоих. Спустя время Афанасьев понял, что у отношений нет будущего, собрал вещи и вернулся к жене.

«Дома мне иногда напоминали про это… Забыть невозможно, это же моя жизнь. Анна была очень мудрым человеком, эта ситуация не стала преградой между нами», — публично рассказал он об измене в рамках передачи «Судьба человека».

Афанасьев в интервью признался также, что не раз оставался без денег из-за отсутствия ролей. В тяжелые периоды жизни ему удалось не спиться из-за воспитания и трудолюбия.