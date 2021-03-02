Почему оранжевые революции перестали побеждать, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 2 марта, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Прививка против революций. Почему во всем мире проваливаются протесты?».

Египет, Тунис, Ливия, Грузия, Украина, Армения — уличные протесты оппозиции в этих странах привели к революциям и смене действующей власти. И жители этих государств получили практически идентичный результат: резкое падение уровня жизни, гражданские войны, потерю территорий и национальный позор.

2020 и 2021 годы показали, что массовые протесты перестали быть эффективным инструментом вмешательства во внутренние дела. Сменить власть с помощью уличной толпы не получилось сразу в нескольких странах. Белоруссия выстояла под натиском польских и литовских интервентов, и уже домохозяйка Тихановская признает, что оппозиция «проиграла улицу». Западные спецслужбы провалились и в России, расчет на «дипломированного националиста», известного блогера и мошенника Алексея Навального не оправдал себя. Демонстрации быстро сменили потешные акции с фонариками, а сам Навальный пошел по этапу.

Даже в Армении, где наблюдается искреннее всенародное возмущение, премьер-министр Пашинян держится у власти и не намерен сдавать бразды правления.

Провалились попытки революций и в новом свете, Венесуэла устояла, и теперь даже коллективный запад не признаёт Хуана Гуайдо лидером этой страны.

Нельзя не включить в этот список и сами США, где республиканцы были разгромлены после потешного взятия Капитолия.

Исключением является Киргизия, но там государственные перевороты уже стали неотъемлемой частью национальных традиций.

В рамках эфира мы поговорим, почему технология революций перестала работать? Стоит ли России опасаться новых попыток разжигания протестов в преддверии или после выборов в Государственную Думу? Есть ли у украинцев шанс при помощи нового Майдана выгнать неонацистов из власти? Какие технологии вмешательства во внутренние дела придут на смену революциям?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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