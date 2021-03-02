Рубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи

Москва, 2 марта. Доллар подорожал на 19 копеек — до 74,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром во вторник.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снизился на 12 копеек — до 89,44 рубля. Стоимость нефти марки Brent упала на 1% — до 63,06 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что на данный момент российская валюта слабо реагирует на угрозу новых санкций со стороны США. По данным СМИ, Вашингтон в координации с Евросоюзом планирует объявить об ограничениях против Москвы уже на этой неделе. Доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов подтвердил, что без геополитического фактора и постоянной спекуляции санкциями, рубль сегодня укреплялся бы.