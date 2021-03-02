Горбачев стал рекордсменом по продолжительности жизни среди глав СССР

Москва, 2 марта. Бывший глава СССР Михаил Горбачев в этот вторник празднует день рождения. Ему исполнилось 90 лет.

Михаил Горбачев установил рекорд по продолжительности жизни среди всех советских лидеров. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, написав пост в своем Telegram-канале. Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин скончался на 54-м году жизни. Советский вождь Иосиф Сталин дожил до 74-х.

Экс-глава СССР Горбачев накануне 90-летия оценил ситуацию в современной России. Он акцентировал внимание на успехах отечественных ученых, работающих в условиях пандемии коронавируса. Бороться с COVID-19 нужно «без политических игр и интриг», считает Горбачев.