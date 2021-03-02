Поклонники раскритиковали Асмус за «рыбий рот»

Москва, 2 марта. Актриса театра и кино Кристина Асмус необычно поздравила поклонников с первым днем весны. Это время года звезда особенно любит и решила поднять настроение фанатам.

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram кадр, на который сразу обратили внимание поклонники. На нем Кристина с яркими красными губами и черными стрелками на глазах скорчила лицо, сделав рот как у рыбы.

«Рыбоньки мои, всех с весной! Дождались! Ура! И пофиг, что холодно еще, главное — весна», — подписала фото звезда «Интернов».

Она призналась, что обожает весну, несмотря на слякоть и грязь. Ведь в этот период начинает становится теплее, появляется возможность дольше гулять, встречать улыбки прохожих.

Интернет-пользователи согласились с весенним настроением знаменитости и сделали Кристине сотни комплиментов, отметив, что несмотря на несуразность, она прекрасно выглядит. Впрочем, не всем подписчикам пришелся по вкусу озорной вид звезды.

«Рабка-гейша», — прокомментировал подписчик.

«Хороший хоботок», — пошутил фолловер.

«Сделай пожалуйста утреннее фото без шпаклевки на роже… Поржем», — усмехнулся автор комментария.

«Святые санитайзеры, что у вас с губами?!» — раскритиковал звезду фанат.

Несмотря на ложку дегтя, ряд поклонников очень трепетно относятся к своей любимице и стараются одаривать ее приятными словами и эмодзи. Когда звезда изменила образ, фанаты в предвкушении ждали новых кадров. Увидев результат, они пришли в восторг от знаменитости.