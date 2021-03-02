Сирийская армия предотвратила поставку контрабандного оружия в Идлиб

Сирийская армия перехватила в Хомсе партию контрабандного вооружения, которая направлялась боевикам, действующим в провинции Идлиб.

Источник специального корреспондента международной редакции ФАН сообщил, что сирийцы изъяли крупную партию автоматов, пулеметов, ручных гранатометов, различных типов боеприпасов, а также материалов для создания самодельной взрывчатки.

Военные сообщили, что это оружие предназначалось для дислоцирующихся на севере Идлиба групп боевиков. Успешной операции предшествовала большая работа: сирийские силовики на протяжении долгого времени следят за каналами сбыта нелегального оружия.

В последние месяцы это уже не первый случай конфискации запрещенного груза, предназначенного для террористов. В феврале компетентные органы в Хомсе провели серию аналогичных рейдов.

Предотвращение переправки оружия боевикам благоприятно действует на обеспечение безопасности страны.

В провинции Идлиб располагается одна из крупнейших в стране «зон деэскалации», куда в 2018 году по договоренности с сирийским правительством вместе со своими семьями были перевезены сложившие оружие боевики. Южная часть провинции была освобождена от террористов во время наступления Сирийской Арабской Армии (САА) в начале 2020 года.

Поддержка со стороны РФ позволила освободить ключевую для региона трассу М-5 Дамаск — Алеппо. Правительство Сирии регулярно организовывает гуманитарные коридоры, которые позволяют мирным гражданам покинуть контролируемые боевиками районы. Действующие в Идлибе террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) периодически пытаются срывать эти акции и предпринимают провокации на линии разграничения с правительственными силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.