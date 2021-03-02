Психологи «телефона доверия» помогли 1250 детям в Приморье с начала года

Владивосток, 2 марта. Специалисты экстренной помощи психологов по телефону рассказали, как помогают детям и родителям решать сложные жизненные ситуации.

Операторы службы детского «телефона доверия» чаще всего помогают разрешить проблемы, которые касаются взаимоотношений со сверстниками, конфликтов с одноклассниками и взрослыми. Дети часто делятся переживаниями о предстоящих важных событиях или о серьезных жизненных драмах.

В регионе операторы детского «телефона доверия» провели 1250 консультаций с начала 2021 года, сообщается на официальном сайте Правительства Приморского края.

За помощью к операторам по телефону или на сайте в Сети могут прийти как взрослые, так и дети — конфиденциальная, анонимная и квалифицированная психологическая помощь доступна каждому бесплатно.

Операторы дают оценку состояния собеседника, и если понимают, что общение по телефону не способно решить проблему, то предлагают пройти консультацию у психолога очно.

Недавно интернет-газета «Android Robot» сообщила, что в будущем работу психолога может выполнять искусственный интеллект. Он может стать популярным в течение десяти лет.