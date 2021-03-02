Российские путешественники рассказали о предпочтениях для поездок весной

Москва, 2 марта. Россияне перечислили города, в которые хотели бы отправиться для отдыха весной. Результаты опроса предоставил сервис для путешествий OneTwoTrip.

Среди наиболее популярных направлений этой весной — Стамбул, где в это время проходит фестиваль тюльпанов. Этот турецкий город назвали 27% россиян. На втором месте по популярности находится Сочи (14% респондентов), на третьем — Калининград (6%).

Россияне не против съездить в Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москву (1,7%). Отдельно отмечали Крым — Ялту (2,5%) и Севастополь (1%).

Весной россияне хотят больше времени проводить на природе. Согласно опросу, 54% респондентов предпочитают выезды на свежий воздух. В опросе приняли участие 3,2 тысячи человек, пишет RT.

Недавно сервис «Туту.ру» выяснил, сколько денег готовы потратить россияне на путешествия. Для самостоятельных поездок граждане готовы выделить из своего бюджета 20-120 тысяч рублей.