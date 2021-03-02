Россияне смогут получать 80% пособий в электронном виде

Москва, 2 марта. Единая цифровая платформа позволит россиянам получать 80% услуг в электронном виде. Время ожидания сократится в два раза, но возможность личного обращения останется в прежнем виде.

С новой единой цифровой платформой число обязательных для оформления пособий документов уменьшится на 60%. Об этом заявляет утвержденная концепция цифровой трансформации социальной сферы.

«Она (платформа. — Прим. ФАН) должна будет объединить все существующие сейчас профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы», — заявляет источник.

На основе платформы появится единый контакт–центр взаимодействия с гражданами и индивидуальные кабинеты. Постепенно на новый сервис будут переквалифицированы все процессы по назначению и предоставлению сфер социальной поддержки — как региональные, так и федеральные. Начальный этап с участием семи субъектов будет запущен в текущем году.

При этом возможность личного обращения россиян останется прежней. Переквалифицированные центры приема, функционирующие в режиме «одного окна», будут появляться на базе объединенных региональных офисов ПФР и ФСС или местных МФЦ.

Недавно стало известно, что в России более 500 млрд рублей выделят на детские пособия в 2021 году. Из федерального бюджета планируют направить 505 млрд рублей на выплаты соцпомощи на первого, второго и третьего ребенка, а также семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.