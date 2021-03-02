Россияне накопили рекордное количество «свободных денег»

Москва, 2 марта. Индекс свободных денег (ИСД) российских граждан вырос на 82% по сравнению с прошлым годом на фоне распространения пандемии новой коронавирусной инфекции.

Бюджетные накопления российских граждан, оставшиеся после покупки необходимых товаров, продуктов питания и оплаты коммунальных услуг, остались на высоком уровне из-за пандемии коронавируса и резкого скачка инфляции. Это связано с переменами в жизни граждан. В таких условиях они желают больше копить, нежели тратить, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные холдинга «Ромир». Финансовые аналитики подчеркнули, что эти данные никак не связаны с увеличением доходов россиян.

Недавно психологи рассказали о самых популярных страхах граждан РФ из-за пандемии коронавируса. Число граждан с психическими и психологическими расстройствами возросло с 10 до 30%.