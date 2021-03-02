Володин призвал увеличить зарплату технического персонала школ и детских садов

Балаково, 2 марта. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин во время рабочего визита призвал увеличить зарплату технического персонала школ и детских садов.

«У нас технического персонала в школах 53 процента, в садиках – 25 процентов. Людей нельзя подобрать по одной причине – как правило, все эти должности базируются на ставке в размере МРОТ. Это повара, вахтеры, уборщицы, слесари, электрики. Такие зарплаты не позволяют людям обеспечить жизнь. Кто эти вопросы решает? Директор школы, заведующий садиком. Но невозможно им решить эти темы. Начинать это надо Балакову, Саратову. Вы – города-доноры. И здесь должен быть диалог и с областной думой, и с губернатором. Что сидим? Два этих города формируют бюджет области, потому давайте здесь начнем устанавливать стандарты, к которым другие будут тоже идти», — заявил Володин.