Глава Белгородской области заподозрил работников приемной в «диверсии»

Белгород, 2 марта. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попробовал записаться к себе на прием, но ни один из специалистов не поднял трубку.

В течение трех месяцев жители Белгородской области не могут записаться на прием к главе региона, чтобы решить свои проблемы. Врио губернатора Вячеслав Гладков сам проверил качество работы приемной региональной администрации и рассказал о результатах во время оперативного совещания правительства.

В приемной главы Белгородской области занято четыре специалиста. Ни один из них не ответил на звонок своего начальника. Гладков потребовал устранить неполадки в организации приема в двухнедельный срок.

«Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — сказал Гладков.

Потребовав объяснения причин, что стали помехой в работе собственной приемной, врио губернатора Белгородской области сравнил организацию записи к себе с «квестом». Началась служебная проверка.

Самолично устраивает проверки не только глава Белгородского региона. Губернатор Курской области Роман Старовойт убедился, что большинство жителей административного центра не используют лицевые маски в общественных местах.