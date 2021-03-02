Роскачество составило рейтинг лучших беспроводных наушников

Москва, 2 марта. Лучшими беспроводными наушниками 2021 года стали AirPods Max от американской компании Apple. К такому выводу пришли специалисты Роскачества.

Стоимость AirPods Max составляет 62,9 тысячи рублей. Они обладают качественной сборкой и максимально простым управлением. Время автономной работы наушников составляет свыше 22 часов. Эксперты отметили, что AirPods Max имеют лучшую систему активного шумоподавления по сравнению с другими моделями.

Второе место получили Bose QuietComfort Earbuds. Специалисты снизили баллы у этих наушников за возможный дискомфорт при их носке. Вместе с этим наушники плотно сидят в ухе, в связи с чем идеально подойдут людям с активным образом жизни. Время автономной работы Bose QuietComfort Earbuds составляет более семи часов.

Следом идут вертикальные наушники Huawei Freebuds Pro. Они достаточно скользкие, из-за чего владелец может не сразу достать их из чехла. Наушники получили хорошее звучание басов и качественную детализацию. Среди минусов Роскачество отметило совместимость только с устройствами Android и скудный набор настроек.

Всего эксперты проанализировали 125 моделей беспроводных наушников. В первую пятерку также вошли наушники Sennheiser CX 400BT и Bose Sport Earbuds. Одной из самых бюджетных моделей в рейтинге стали Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S (ZBW4502GL) за 1,9 тысячи рублей. Они обладают неплохим качеством звучания, ограниченным числом функций и не самым удобным управлением.

Роскачество ранее представило рейтинг лучших смарт-часов. Лидером списка стали часы Garmin Forerunner 630 с высокой функциональностью, удобным контролем физической активности и качественной сборкой.