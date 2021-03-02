Валентина Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара

Москва, 2 марта. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что РФ полностью не сможет отказаться от доллара. Однако зависимость российской экономики от этой валюты нужно снижать.

Российское правительство и Центробанк несколько лет открыто ведут политику дедолларизации. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Недавно российский экономист Василий Колташов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил о необходимости заменить доллар банкнотами, обеспеченными золотым запасом государств. Он считает, что России вполне реально отказаться от расчетов в американской валюте.