Санкции ЕС против РФ не затронут «Северный поток — 2». События дня. ФАН-ТВ

Санкции не повлияют на «Северный поток — 2» Правительство Германии считает, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» никак не связан с санкциями против России, которые планируется ввести из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Такой документ опубликован на сайте германского парламента. Отмечается, что власти ФРГ вместе с европейскими партнерами считают необходимым ввести «целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России» из-за инцидента с Навальным. В документе также говорится, что от вводимых ограничений не зависит завершение проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, так как «Северный поток — 2» соответствует действующему законодательству ЕС.

В Ереване прошли митинги сторонников и противников Пашиняна Несколько тысяч сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошли маршем по улицам Еревана вечером в понедельник. В это же время на проспекте Баграмяна перед зданием парламента продолжалась акция сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра. По сообщениям СМИ, митингующие, которые пришли поддержать главу кабмина, собрались на площади Республики. Премьер-министр выступил с речью перед собравшимися, после чего возглавил колонну митингующих. Завершилось шествие возложением цветов в память о жертвах уличных протестов 2008 года.

Медучреждения Минобороны перевели на плановый режим работы Военно-медицинские учреждения по решению оперштаба Минобороны России переведены на плановый режим работы, сообщили во вторник, 2 марта, в пресс-службе ведомства. На данный момент основные усилия в борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военных. Прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли уже более 286 тысяч военнослужащих. Загрузка специализированных медицинских центров для заболевших COVID-19, в которых стационарное лечение получают как военные, так и гражданское население, снизилась до 40%.