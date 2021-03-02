Экономист Коган назвал неблагоприятные условия для оформления кредита

Москва, 2 марта. Кредит является оправданной мерой только в случае, если отдача будет превышать затраты. Этому критерию не соответствуют займы на потребительские цели и кредиты наличными.

Они целесообразны, если напоминают рассрочку, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Процентная ставка не должна превышать размер инфляции, передает «Прайм».

«В остальных случаях потребительский кредит принесет доход банку, а заемщика заставит пересмотреть устоявшуюся модель поведения. «Бесплатным» кредит, с психологической точки зрения, может оказаться только в случае роста доходов в реальном выражении, чем могут сейчас похвастать меньшинство граждан», — заявил Коган.

Человек, который планирует взять кредит, сначала должен сам себе ответить на ряд вопросов, чтобы точно убедиться в необходимости займа. Необходимо оценить, какой процент от общего дохода будут составлять ежемесячные выплаты, насколько устойчиво поступление зарплаты, можно ли приобрести товар или услугу без кредита.

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин ранее рассказал, как правильно оформлять микрозаймы. Первым делом необходимо проверить наличие фирмы в реестре ЦБ.