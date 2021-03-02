Москва, 2 марта. Украинским властям следует немедленно прекратить шантаж Крыма снятием «водной блокады», считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, отметив, что подачки жителям региона не нужны.

Семь лет назад Киев остановил подачу ресурса в республику. Все это время полуостров справлялся с возникающими проблемами исключительно с помощью собственных запасов. В скором времени все трудности с водоснабжением Крыма будут устранены, о чем Москва неоднократно заявляла. Однако зависть киевского правительства из-за процветающего региона спровоцирует все новые и новые заявления со стороны Украины.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Крым в короткие сроки будет обеспечен стабильным водоснабжением при помощи федерального центра. Полуостров никогда не вернется в состав Украины, ранее заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.