Совфед может дать дополнительный отпуск некоторой категории россиян

Москва, 2 марта. Россияне, которые ухаживают за родственниками-инвалидами первой группы, могут получить дополнительные льготы. Предложение поступило от членов Совета Федерации.

В качестве льготы может быть дополнительный двухнедельный отпуск или сокращенный рабочий день. Идею уже одобрили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Для определения круга лиц, которые могут претендовать на особые гарантии, нужно установить критерии.

«Установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание», — цитирует слова экспертов «Российская газета».

Сейчас дополнительный неоплачиваемый отпуск могут получать сотрудники, у которых есть дети до 14 лет, ребенок-инвалид до 18 лет, одинокие матери или отцы с детьми до 14 лет. Его могут присоединить к ежегодно оплачиваемому отпуску по письменному заявлению или по частям.

Депутат Госдумы Михаил Терентьев предложил дополнительные меры поддержки для россиян с инвалидностью. Среди них отмена НДФЛ до определенного уровня и индексация пенсий всем работающим гражданам с инвалидностью, а также возможность получить образование.