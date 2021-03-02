Голикова рассказала о принимаемых мерах по увеличению доходов россиян

Москва, 2 марта. Правительство России принимает ряд мер по увеличению реальных доходов населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это касается и повышения оплаты труда.

Голикова отметила, что задача по снижению бедности зависит не только от объема вложения, но и темпов роста экономики. Сейчас чиновники принимают ряд мер, направленных на увеличение доходов населения.

«Это касается и повышения оплаты труда, и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы и других», — сказала Голикова.

Чиновница напомнила, что с этого года была изменена методология расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Правительство в этом году выделит более 500 миллиардов рублей на выплаты пособий на детей. Из этих средств свыше 270 млрд рублей пойдут на семьи, в которых растут дети в возрасте от трех до семи лет.