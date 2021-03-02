Стоматолог Орлов назвал лучший способ обезболивания для гипертоников

Москва, 2 марта. Некоторым пациентам не помогает местная анестезия и необходима особая методика, указал стоматолог Андрей Орлов. В таком случае следует воспользоваться седативными препаратами.

По словам врача, у человека, идущего на прием к стоматологу, может подняться артериальное давление, в том числе из-за страха. А из-за этого может не подействовать анестезия, однако есть другой способ сделать обезболивание — седация. Она наступает практически мгновенно, в течение пяти–шести минут.

«Если приходит пациент, и мы заведомо знаем, что он гипертоник, что у него есть хронические заболевания печени, почек, легких, аутоиммунные заболевания, то зачем испытывать этого пациента на прочность? Лучше провести седацию. Важно применение этой технологии у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт, у кого был большой стресс», — сказал Орлов в беседе с радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что седацию должен проводить врач-анестезиолог, который наблюдает за пациентом и его давлением.

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