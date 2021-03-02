Вулкан Этна обрушил на сицилийские деревни град камней

Палермо, 2 марта. Расположенный на Сицилии вулкан Этна продолжает бушевать. Вместе с потоками раскаленной лавы он начал извергать камни.

Поселения, расположенные неподалеку от проснувшегося вулкана, сначала засыпало слоем кратерного пепла. На следующий день он обрушил на окрестные деревни град камней. Извержение Этны длилось рекордное время — больше часа.

Сицилийцы, живущие рядом с вулканом, стараются не покидать свои дома без особой необходимости. Они ждут новых пиков активности. Европейские вулканологи считают, что Этна «выходит из-под контроля».

В середине февраля извержение сицилийского вулкана помешало работе аэропорта Катании. Воздушная гавань приостановила прием и отправку самолетов.