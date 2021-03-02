Минобороны РФ оценило темпы вакцинации от коронавируса среди военных

Москва, 2 марта. Более 286 тыс. российских военнослужащих добровольно привились первым компонентом отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вакцинация по собственному желанию среди парадных расчетов является частью подготовки к проведению торжественного шествия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент свыше 14 тыс. потенциальных участников парада прошли процедуру иммунизации первом компонентом. Второй компонент ввели более пяти тысячам служащим.

«В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

Привитые от коронавируса россияне могут более активно участвовать в общественной жизни. Кроме того, они могут позволить себе не носить маски, ранее заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.