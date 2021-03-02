Правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 2 марта. Правительство и парламент РФ не возражает против индексации пенсий работающим пенсионерам. В настоящий момент разрабатывается финансирование программы.

Согласно поручению президента России Владимира Путина идет подготовка системы индексации. Вопрос финансирования может быть решен уже в новом бюджетном цикле. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Недавно депутат Валерий Гартунг на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что индексация пенсий может быть произведена за счет Фонда национального благосостояния. Кроме того, он отметил, что в федеральном бюджете есть незадействованные средства, которые можно использовать.