Сахалинцы смогут выбрать проекты для благоустройства

Южно-Сахалинск, 2 марта. Жители Сахалинской области смогут самостоятельно выбрать проекты для благоустройства, которые власти должны будут реализовать в течении двух лет. Всего представлено 27 объектов.

Голосование пройдет в онлайн-режиме. Региональное правительство сообщило СМИ, что опрос пройдет на сайте 65.gorodsreda.ru. В каждом из проектов будет реализована та идея, которая получит наибольшее количество голосов жителей.

Принять участие в голосовании можно будет в период с 26 апреля по 30 мая включительно. Таким образом в течении оставшегося времени жители Сахалинской области смогут внимательно ознакомиться с каждым проектом и сделать взвешенный выбор.

Процесс благоустройства полным ходом идет и в Симферополе. В городе продолжается амбициозная реконструкция общественных территорий.