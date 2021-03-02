Jaguar озвучил цену обновленного E-Pace для российского авторынка

Москва, 2 марта. Стартовая цена Jaguar E-Pace 2021 составляет 3 821 000 рублей. Обновленный автомобиль будет доступен к покупке летом 2021 года.

Машина обладает тремя видами двухлитрового двигателя — бензиновые 200 и 249 л. с. и один дизельный, мощностью 199 «лошадок». Кроме того, двигатели поступают с турбонаддувом, сочетаются с АКПП и современной системой полного привода. Эти бонусы делают автомобиль экономичным и легкоуправляемым. Кроме того, обновленная модель будет отличаться новой архитектурой кузова Premium Transverse Architecture.

Все новые версии будут наполнены особыми элементами дизайна, например, рулевым колесом с отделкой из кожи в стиле R-Dynamic, 20-дюймовыми колесными дисками и металлическими накладками на пороги. Также центральный экран дополнит новейшая 12,3-дюймовая виртуальная приборная HD-панель с улучшенной графикой и управляемой компоновкой меню.

Jaguar F-TYPE назван одним из лучших автомобилей для рискованных автолюбителей. Такая модель призвана доставить любителям быстрого вождения настоящее удовольствие.