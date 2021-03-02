СМИ: Sony не хотела брать Тома Холланда на роль Человека-паука

Токио, 2 марта. Изначально кинокомпания Sony сомневалась, что Том Холланд сможет сыграть Человека-паука, однако режиссеры братья Руссо и Роберт Дауни-младший уговорили компанию взять актера.

В новом интервью режиссеры братья Руссо поделились, что кинокомпания Sony сомневалась, что Том Холланд сможет достойно исполнить роль «дружелюбного соседа». Однако, когда юный актер проходил пробы, Кевину Файги он сразу понравился. После этого авторы отправились к Sony, представители которой не были уверены в правильности решения взять Холланда на роль.

Братья Руссо настаивали именно на Томе Холланде, но кинокомпания не одобряла этот выбор. Представители студии волновались, поскольку ставка на нового супергероя стала слишком высока — он обязан приносить им миллионы долларов своей игрой.

Энтони Руссо заявил, что кинокомпания также не одобряла юный возраст артиста, однако в итоге Sony пришлось уступить режиссерам. Во время проб молодому актеру сильно помог раскрыться и Роберт Дауни-младший

Контракт актера Тома Холланда со студией Marvel был рассчитан на шесть фильмов. «Человек-паук: Нет пути домой», возможно, станет последней картиной для звезды.