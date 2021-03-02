ВОЗ сомневается в окончательной победе над COVID-19 в этом году

Женева, 2 марта. Коронавирус становится слабее, однако пока рано говорить о полной победе над ним. Так считает глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан.

Начавшаяся во многих странах вакцинация постепенно снижает уровень заболеваемости COVID-19. Но сейчас еще рано говорить о победе над пандемией в 2021 году, отметил Райан в ходе брифинга.

Аналогичное мнение выразила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. В настоящее время организация надеется, что прививочная кампания к концу года позволит снизить количество случаев госпитализации, смертей и тяжелого течения COVID-19.

В минувший понедельник ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост числа заражений коронавирусом в мире. Ухудшение эпидемиологической обстановки было выявлено в четырех регионах.