Полиция задержала подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в Вольске

Вольск, 2 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело было обнаружено в понедельник возле автобусной остановки. Погибший был без верхней одежды, на нем были только белье и носки.

«По подозрению в убийстве задержан 38-летний отчим погибшего, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Проверяются действия матери и сотрудников органов профилактики, которым будет дана юридическая оценка», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области.

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